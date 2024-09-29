Пивные банки, окурок и банановую кожуру бросили на именную табличку Куртуа у стадиона «Атлетико» перед дерби с «Реалом»
Табличку Тибо Куртуа возле арены «Ванда Метрополитано» закидали мусором.
«Атлетико» принимает «Реал» в 8-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв).
Перед матчем табличку экс-вратаря «матрасников», ныне выступающего за «Реал», забросали мусором.
На ней оставили пивные банки, окурок и банановую кожуру.
Фото: as.com
Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 годы, после чего перешел в «Челси», где отыграл 4 года.
В 2018 году бельгиец присоединился к «Реалу».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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