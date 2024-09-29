Пивные банки, окурок и банановую кожуру бросили на именную табличку Куртуа у стадиона «Атлетико» перед дерби с «Реалом»

Табличку Тибо Куртуа возле арены «Ванда Метрополитано» закидали мусором.

«Атлетико» принимает «Реал» в 8-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв).

Перед матчем табличку экс-вратаря «матрасников», ныне выступающего за «Реал», забросали мусором.

На ней оставили пивные банки, окурок и банановую кожуру.

Фото: as.com

Куртуа выступал за «Атлетико» с 2011 по 2014 годы, после чего перешел в «Челси», где отыграл 4 года.

В 2018 году бельгиец присоединился к «Реалу».

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.