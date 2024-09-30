Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет
Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Тибо Куртуа. Игра была возобновлена спустя 15 минут.
Сегодня состоялось заседание Комитета по борьбе с насилием при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где рассматривались происшествия на дерби. Пока комитету не удалось идентифицировать всех виновных в бросании предметов в Куртуа, но работа продолжается. Отмечается, что на заседании не рассматривалось поведение самого Куртуа.
Также будет изучена жалоба о повторяющихся расистских выкриках в адрес вингера «Реала» Винисиуса. Relevo пишет, что бразильца многократно называли «обезьяной».
Куртуа кричал «Вперед!» болельщикам «Атлетико» после гола «Реала». Коке после остановки матча сказал фанатам: «Нам нужно играть, черт возьми!»
«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)
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