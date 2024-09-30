  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет
30

Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет

Винисиуса оскорбляли на расовой почве во время дерби с «Атлетико».

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Тибо Куртуа. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

Сегодня состоялось заседание Комитета по борьбе с насилием при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где рассматривались происшествия на дерби. Пока комитету не удалось идентифицировать всех виновных в бросании предметов в Куртуа, но работа продолжается. Отмечается, что на заседании не рассматривалось поведение самого Куртуа.

Также будет изучена жалоба о повторяющихся расистских выкриках в адрес вингера «Реала» Винисиуса. Relevo пишет, что бразильца многократно называли «обезьяной».

Куртуа кричал «Вперед!» болельщикам «Атлетико» после гола «Реала». Коке после остановки матча сказал фанатам: «Нам нужно играть, черт возьми!»

«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF

В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
logoТибо Куртуа
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Атлетико» пронесли нож на игру с «Реалом». Матч останавливали из-за бросания предметов в Куртуа (El Chiringuito)
34сегодня, 12:07
В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)
38сегодня, 11:20
«Атлетико» накажет фанатов, бросавших на поле предметы в игре с «Реалом»: «Подобное поведение не имеет места в футболе»
4сегодня, 11:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
212 минут назадСпецпроект
Гаджиев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не доверяю этим цифрам. Несмотря на Fan ID, число зрителей на трибунах растет»
1324 минуты назад
Депутат Журова: «Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если мы проведем турнир как ЧМ-2018, интерес к футболу снова возрастет»
2524 минуты назад
Алан Ширер: «МЮ» охренеть как ужасен. Каков их план? Просто бардак. Игроки должны взять ответственность, они не могут прятаться за спиной тен Хага»
3852 минуты назад
Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)
33сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ультрас «Интера» и «Милана» арестованы в ходе антимафиозной операции. Их подозревают в вымогательстве и получении взяток с бизнеса на «Сан-Сиро»
6 минут назад
Газизов о желтой за удар в пах Пальцеву с «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось». Даже в боях без правил наказывают серьезнее»
112 минут назад
«Спартак» хотел купить Борху из «Ривера» за 4-5 млн евро, но не смог продать Николсона. 31-летний форвард забил 20 мячей за 26 игр в Аргентине
836 минут назад
Мешков назначен на матч «Динамо» и «Спартака» в Кубке, Левников будет отвечать за ВАР. Егоров будет судить игру «Зенит» – «Акрон»
557 минут назад
«Акрон» принимает «Пари НН». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
сегодня, 12:00Реклама