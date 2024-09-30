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  • Хименес о Винисиусе: «Не считаю его «плохим парнем». Он скромный, умеет слушать – нормально отреагировал, когда его попросили прекратить делать некоторые жесты»
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Хименес о Винисиусе: «Не считаю его «плохим парнем». Он скромный, умеет слушать – нормально отреагировал, когда его попросили прекратить делать некоторые жесты»

Хосе Хименес не считает, что Винисиус Жуниор намеренно провоцирует болельщиков.

«Это не просто проблемы, это ситуации, которые в конечном итоге не связаны с определенным поведением.

В конце концов, я не считаю, что он поступает подло. Он не «плохой парень», не из тех, кто умышленно вредит. Он поступает так, как ему удобно.

Очевидно, что когда он начал делать некоторые жесты, мы вежливо попросили его прекратить, чтобы не накалять обстановку за пределами поля.

Он хорошо отреагировал, и это показывает, что он скромный парень, который умеет слушать и обладает качествами, которые, как я думаю, помогают ему чувствовать себя комфортно в матчах и лучше играть», – сказал защитник «Атлетико» в интервью ESPN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Desmarque
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoХосе Хименес
logoВинисиус Жуниор
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