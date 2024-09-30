«Атлетико» накажет фанатов, бросавших на поле предметы в игре с «Реалом»: «Подобное поведение не имеет места в футболе»
В игре восьмого тура Ла Лиги (1:1) болельщики «матрасников» бросали предметы во вратаря гостей Тибо Куртуа. Матч был приостановлен и возобновился через 15 минут.
«Мадридский «Атлетико» выражает свое неодобрение в связи с бросанием предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с «Реалом».
С момента инцидента отдел безопасности клуба работал вместе с полицией, чтобы установить личности причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит свою внутреннюю политику в отношении серьезных правонарушений к тем, кто причастен к этому инциденту.
Подобное поведение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царила захватывающая атмосфера с участием более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрировали образцовое поведение», – сказано в заявлении клуба.
«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)
«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
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