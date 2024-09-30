«Атлетико» накажет фанатов, бросавших на поле предметы в игре с «Реалом»: «Подобное поведение не имеет места в футболе»

«Атлетико» выступил с заявлением о поведении болельщиков в игре с «Реалом».

В игре восьмого тура Ла Лиги (1:1) болельщики «матрасников» бросали предметы во вратаря гостей Тибо Куртуа . Матч был приостановлен и возобновился через 15 минут.

«Мадридский «Атлетико » выражает свое неодобрение в связи с бросанием предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с «Реалом ».

С момента инцидента отдел безопасности клуба работал вместе с полицией, чтобы установить личности причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит свою внутреннюю политику в отношении серьезных правонарушений к тем, кто причастен к этому инциденту.

Подобное поведение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царила захватывающая атмосфера с участием более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрировали образцовое поведение», – сказано в заявлении клуба.

«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)

«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF