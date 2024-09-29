Осинькин о возможной отставке после 0:0 с «Химками»: «Вбросы поступают без конца – нет дыма без огня, наверное. «Крылья» недооценили соперника, как и многие – спросите «Зенит»

Игорь Осинькин отреагировал на информацию о возможном уходе из «Крыльев Советов».

В матче 10-го тура Мир РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками». Ранее появлялась информация , что самарский клуб может уволить Осинькина в начале октября и назначить главным тренером Сергея Игнашевича.

– Я думаю, что мы играли лучше соперника, но чтобы быть довольным, нужно побеждать. В первом тайме у обеих команд были неплохие моменты, во втором тайме мы уже пытались играть с позиции силы, но не смогли разбить низкий блок «Химок». Мы недооценили соперника, многие их недооценивают – спросите «Зенит».

– Трибуны сегодня скандировали вашу фамилию, вы потом именно им аплодировали?

– Конечно, им. Я очень благодарен за поддержку. Мы старались одержать победу, но нам противостояла сильная команда.

– Было ощущение, что сегодняшний матч мог повлиять на будущее всей команды. Как реагируете?

– Вбросы в прессу поступают без конца. Есть адреса, откуда они уходят постоянно. Наверное, нет дыма без огня. Не могу сказать, что игру провели равнодушно. Ребята все читают, наверное, им тоже не хватает объяснения этой ситуации. В плане самоотдачи и настроя нет вопросов к ним. Я им благодарен, они молодцы, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».