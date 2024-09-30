«Чушь!» Ткаченко о возвращении в «Крылья Советов»

Герман Ткаченко опроверг информацию о возвращении в «Крылья Советов».

Ранее «Р-Спорт» сообщил , что футбольный функционер может «получить должность или вернуть свое влияние на спортивные процессы» в клубе.

Подчеркивалось, что частью этого плана является приглашение на пост главного тренера команды Сергея Игнашевича .

Ранее инсайдер Иван Карпов писал, что Игнашевич может сменить Игоря Осинькина на посту главного тренера после матча с «Локомотивом» 6 октября.

Ткаченко был президентом самарского клуба в 1999-2005 годах, при нем «Крылья » завоевали бронзовые медали чемпионата России в 2004 году.

Игнашевич выступал за самарцев в 1999-2000 году, в прошлом сезоне он в качестве главного тренера довел калининградскую «Балтику» до финала Кубка России и покинул вместе с командой Мир РПЛ , после чего подал в отставку.