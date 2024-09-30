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  • Гаджиев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не доверяю этим цифрам. Несмотря на Fan ID, число зрителей на трибунах растет»
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Гаджиев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не доверяю этим цифрам. Несмотря на Fan ID, число зрителей на трибунах растет»

Гаджи Гаджиев прокомментировал данные ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Думаю, цифры не совсем точно отражают ситуацию. Нужно рассматривать в динамике и за большой временной отрезок, тогда можно делать точные выводы.

Но при этом надо понимать, что на протяжении этих 20 лет не было сплошной кривой, которая катится сверху вниз. Я однозначно могу сказать, что посещаемость стадионов за последний год-полтора выросла, несмотря на Fan ID.

Fan ID – одна из причин того, что на начало внедрения паспорта болельщика посещаемость снизилась. Сейчас, несмотря на Fan ID, у нас число зрителей на трибунах растет – в Воронеже, Самаре, Краснодаре, Махачкале, в Питере сколько ходит народу.

Этим цифрам я не доверяю. Это у кого спрашивали и кто? От того, кто и как проводил этот опрос, зависит очень многое. Насколько достоверны эти показатели? В науке есть правило, каким показателям можно доверять, и их достоверность определяется по формулам.

В Мелбет Первой лиге в том сезоне у нас на двух последних матчах было 20 и 22 тысячи зрителей. А сейчас с Fan ID – 14-15 тысяч, в связи с тем, что у нас столько заявлено», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoСборная России по футболу
рейтинги
болельщики
logoГаджи Муслимович Гаджиев
Fan ID
logoДинамо Махачкала
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