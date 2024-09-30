Цифра дня: в 5 раз снизилась доля постоянных болельщиков в России

Колоссальное падение за 20 лет.

Российский футбол теряет массовый интерес в стране. Об этом говорят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

77% россиян равнодушны к футболу. В том числе 84% молодежи до 24 лет

Главный тренд.

● За почти 20 лет доля постоянных болельщиков в стране упала в пять раз (2005-й – 19%, 2024-й – 4%), периодических болельщиков – в два раза (от 34% до 18%), а также выросла доля равнодушных к футболу до 77% (2005 год – 43%, 2009-й – 45%, 2022-й – 63%). Как видим, нисходящий тренд не менял даже домашний чемпионат мира.

● Постоянных футбольных болельщиков больше всего среди жителей Северо-Кавказского федерального округа (8%). Наименее популярным футбол оказался среди проживающих в Сибирском (82% равнодушных) и Дальневосточном (86%) округах.

● Равнодушных к футболу отличает более высокий процент женщин (84% против 68% у мужчин). А еще футбол не интересен 84% молодежи до 24 лет.

Только Дзюба набрал больше 5% узнаваемости. Футбол становится для россиян безликим

Большинство опрошенных россиян не смогли назвать «действующего игрока российского футбола, интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств». Если в 2009 году на этот вопрос содержательно ответили 47% (практически каждый второй), то теперь только 17% – почти в три раза меньше.

«Российский футбол становится безликим и безымянным для российского общества. Все менее персонализированным и узнаваемым, – говорится в итогах опроса ВЦИОМ. – Это может быть связано как с отсутствием ярких звезд, так и с общим падением интереса к футболу».

Только восемь футболистов набрали больше 1% узнаваемости. Причем не все из них действующие игроки, как было задано в изначальном вопросе: Артем Дзюба (6%), Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин и Александр Головин (по 2%), Лев Яшин, братья Миранчуки и Матвей Сафонов (по 1%).

Как ВЦИОМ проводил исследование?

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке (данные взвешены по социально-демографическим параметрам).

Отмечается, что предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. При этом помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф