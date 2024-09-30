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  • Колосков о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Это многие заметили. В сельской местности людям интересно смотреть ЛЧ и ЛЕ, а сейчас ничего нет. Вторая причина – качество футбола»
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Колосков о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Это многие заметили. В сельской местности людям интересно смотреть ЛЧ и ЛЕ, а сейчас ничего нет. Вторая причина – качество футбола»

Вячеслав Колосков прокомментировал данные ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не вижу ничего удивительного в падении интереса к футболу. Это многие заметили, а не только ВЦИОМ, тут даже опрашивать никого не надо. Достаточно посмотреть статистику посещаемости.

Очевидно, что спад достаточно существенный. Причин две: первая связана с отсутствием международных матчей. Я довольно часто бываю в сельской местности, и там людям интересно смотреть Лигу чемпионов, Лигу Европы и другие игры. А сейчас ничего нет.

Вторая причина – это качество футбола, так как смотреть особо не на что. Люди же для чего приходят на стадионы? Получить удовольствие от игры и от результата. Если нет ни того, ни другого, зачем тратить деньги?

На матчи «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» смотрят, потому что они играют в красивый футбол. Если хорошо играть и побеждать, то будет и посещаемость», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
logoСборная России по футболу
рейтинги
болельщики
logoВячеслав Колосков
logoКраснодар
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