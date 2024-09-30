Колосков о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Это многие заметили. В сельской местности людям интересно смотреть ЛЧ и ЛЕ, а сейчас ничего нет. Вторая причина – качество футбола»
Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.
Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).
«Не вижу ничего удивительного в падении интереса к футболу. Это многие заметили, а не только ВЦИОМ, тут даже опрашивать никого не надо. Достаточно посмотреть статистику посещаемости.
Очевидно, что спад достаточно существенный. Причин две: первая связана с отсутствием международных матчей. Я довольно часто бываю в сельской местности, и там людям интересно смотреть Лигу чемпионов, Лигу Европы и другие игры. А сейчас ничего нет.
Вторая причина – это качество футбола, так как смотреть особо не на что. Люди же для чего приходят на стадионы? Получить удовольствие от игры и от результата. Если нет ни того, ни другого, зачем тратить деньги?
На матчи «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» смотрят, потому что они играют в красивый футбол. Если хорошо играть и побеждать, то будет и посещаемость», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий