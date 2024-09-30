Депутат Журова: «Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если мы проведем турнир как ЧМ-2018, интерес к футболу снова возрастет»

Журова считает, что россияне не смотрят европейский футбол из патриотизма.

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, на интерес к футболу в России повлияло отстранение российских команд от международных турниров.

«Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если раньше люди смотрели турниры УЕФА, даже если там российские команды не играли, то сейчас они не видят в этом смысла.

А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет», – сказала Журова.

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