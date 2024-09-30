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  • Депутат Свищев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не соглашусь. Наш футбол развивается семимильными шагами. Внимание к нему увеличивается, основные ставки идут на него»
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Депутат Свищев о том, что 77% россиян равнодушны к футболу: «Не соглашусь. Наш футбол развивается семимильными шагами. Внимание к нему увеличивается, основные ставки идут на него»

Дмитрий Свищев сомневается в данных ВЦИОМ о популярности футбола в России.

Согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Мне непонятно исследование ВЦИОМ, я бы хотел посмотреть, какие группы опрашивали коллеги. Потому что у меня есть сомнения в том, что исследование отвечает действительности.

Если с 2005 года они проводили исследования, то футбол с этого момента точно прибавил. У нас чемпионат внутренний растет, наш футбол развивается семимильными шагами.

В этом большая заслуга федераций, клубов, муниципальных и региональных школ. Строится огромное количество спортивных объектов. Я не заступаюсь за футболистов, а констатирую факт. Потому что я ежедневно варюсь в этой информации и вижу, как что делается.

Конечно, наверное, этого недостаточно, всегда можно сделать что-то лучше. Но тому, как развивается сейчас спорт и футбол в том числе, надо отдать должное. Посмотрите даже на то, что отчисления от букмекеров растут. Даже по их подсчетам могу сказать, что рост и внимание к футболу увеличивается. Потому что основные ставки идут на футбол.

Поэтому с коллегами не соглашусь. Понимаю, можно и нужно делать лучше, но с тем, что интерес к футболу уменьшается, я не согласен», – сказал депутат Госдумы.

Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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