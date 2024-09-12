Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Fan ID – это странно. Непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть. Я за атмосферу на стадионе, как на нашей игре»

Илья Ковальчук высказался о системе Fan ID в футболе.

41-летний нападающий принял участие в футбольном матче звезд «Спартака » и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева. На игре присутствовало около 35 тысяч зрителей.

«Fan ID – это странно. Для меня как болельщика и зрителя непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть.

У нас есть руководители, но я как болельщик – за атмосферу на стадионе, которая была на нашем матче», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук .

Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч»