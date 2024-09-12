Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Fan ID – это странно. Непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть. Я за атмосферу на стадионе, как на нашей игре»
Илья Ковальчук высказался о системе Fan ID в футболе.
41-летний нападающий принял участие в футбольном матче звезд «Спартака» и забил пенальти в ворота команды Олега Романцева. На игре присутствовало около 35 тысяч зрителей.
«Fan ID – это странно. Для меня как болельщика и зрителя непонятно, почему на Кубке России его нет, а на РПЛ есть.
У нас есть руководители, но я как болельщик – за атмосферу на стадионе, которая была на нашем матче», – сказал бывший игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
Ковальчук о матче звезд «Спартака»: «Никакого Fan ID не нужно было. Мы увидели, какая атмосфера должна быть. Даже в НХЛ у нас никогда не собиралось по 35 тысяч»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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