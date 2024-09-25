Гаджиев о «Динамо» Махачкала в РПЛ: «У нас коленки не дрожат. Команда оказалась готова к играм в лиге. Мы вели системную работу, сохранили костяк»
После 9 туров клуб из Дагестана занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ с 10 очками.
«Знаете, бывает такое, что ты выходишь против очень сильного соперника, у тебя начинают дрожать коленки, и ты играешь на 70-80% от своих возможностей. В нашей команде такого не происходит. Команда оказалась готова к играм РПЛ.
С нашими игроками на протяжении нескольких лет велась системная работа. Мы же сохранили костяк команды. Обычно клубы, вышедшие в дивизион выше, меняют большую часть игроков и создают новую команду.
Мы посчитали, что нам надо работать с той группой игроков, которая выиграла путевку в РПЛ. С точки зрения ментальности это правильно. Для нас это самый выгодный и верный путь. Не только из-за финансов, но и в силу нашего мировоззрения и футбола», – сказал президент махачкалинцев.
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