Гаджиев о «Динамо» Махачкала в РПЛ: «У нас коленки не дрожат. Команда оказалась готова к играм в лиге. Мы вели системную работу, сохранили костяк»

Гаджи Гаджиев заявил, что у игроков «Динамо» Махачкала не дрожат колени в РПЛ.

После 9 туров клуб из Дагестана занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ с 10 очками.

«Знаете, бывает такое, что ты выходишь против очень сильного соперника, у тебя начинают дрожать коленки, и ты играешь на 70-80% от своих возможностей. В нашей команде такого не происходит. Команда оказалась готова к играм РПЛ.

С нашими игроками на протяжении нескольких лет велась системная работа. Мы же сохранили костяк команды. Обычно клубы, вышедшие в дивизион выше, меняют большую часть игроков и создают новую команду.

Мы посчитали, что нам надо работать с той группой игроков, которая выиграла путевку в РПЛ. С точки зрения ментальности это правильно. Для нас это самый выгодный и верный путь. Не только из-за финансов, но и в силу нашего мировоззрения и футбола», – сказал президент махачкалинцев.