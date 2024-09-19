Тарасова о словах Глушенкова про сборную: «Слушать такие мнения вредно. В фигурном катании нет подобного. Надо терпеть, а он пусть как хочет»
Полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что матчи национальной командой с Вьетнамом его не мотивируют. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с Клаудиньо, Барриосом и Кассьерой.
«Совершенно не воспринимаю такие слова. Но пусть не вызывается в сборную, раз не считает нужным.
А нам надо, мы ходим. Вот сейчас еду на тренировку, потому что людям это необходимо. В фигурном катании ни от кого не слышала подобных слов. Надо терпеть, а он пусть как хочет.
Нам такие мнения неинтересны, и слушать их вредно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий