Экс-арбитр Итурральде о фоле Ле Нормана на Винисиусе: «Это свисток и желтая карточка. Судья хорошо сработал»

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил судейство в дерби «Реала» и «Атлетико».

На 62-й минуте матча, завершившегося со счетом 1:1, главный судья встречи Матео Бускетс Феррер зафиксировал нарушение правил на Винисиусе . Розыгрыш штрафного привел к голу «Реала ».

«Это фол и желтая карточка. Бускетс Феррер хорошо сработал в этом эпизоде», – сказал бывший арбитр.

Также он оценил эпизод, в котором хавбек «Атлетико » Робен Ле Норман в подкате сбил Франа Гарсию на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, шипами влетев тому в голень.

Главный судья сначала показал нарушителю желтую карточку, но после видеоповтора изменил свое решение и удалил игрока.

«Красная карточка, ВАР должен был вызвать его к монитору. Это прыжок сзади в голень», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес .

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