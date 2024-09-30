Экс-арбитр Итурральде о фоле Ле Нормана на Винисиусе: «Это свисток и желтая карточка. Судья хорошо сработал»
На 62-й минуте матча, завершившегося со счетом 1:1, главный судья встречи Матео Бускетс Феррер зафиксировал нарушение правил на Винисиусе. Розыгрыш штрафного привел к голу «Реала».
«Это фол и желтая карточка. Бускетс Феррер хорошо сработал в этом эпизоде», – сказал бывший арбитр.
Также он оценил эпизод, в котором хавбек «Атлетико» Робен Ле Норман в подкате сбил Франа Гарсию на 8-й добавленной ко второму тайму минуте, шипами влетев тому в голень.
Главный судья сначала показал нарушителю желтую карточку, но после видеоповтора изменил свое решение и удалил игрока.
«Красная карточка, ВАР должен был вызвать его к монитору. Это прыжок сзади в голень», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.
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