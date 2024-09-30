Анчелотти об остановке игры с «Атлетико» из-за бросания предметов в Куртуа: «Подобное никому не нравится, но судья действовал верно. Матч нужно было прервать»
Встреча восьмого тура Ла Лиги была приостановлена после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в Тибо Куртуа. Голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая болельщиков.
Игра была возобновлена спустя 15 минут и завершилась со счетом 1:1.
«Я думаю, что это было правильное решение судьи. Матч нужно было остановить. Очевидно, что подобные вещи никому не нравятся, все хотят играть.
Судья действовал верно. Но я просто тренер и контролирую только спортивную составляющую матча. Найдутся более опытные люди в этом вопросе», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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