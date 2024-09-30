Анчелотти об остановке игры с «Атлетико» из-за бросания предметов в Куртуа: «Подобное никому не нравится, но судья действовал верно. Матч нужно было прервать»

Карло Анчелотти прокомментировал остановку дерби с «Атлетико» из-за болельщиков.

Встреча восьмого тура Ла Лиги была приостановлена после того, как фанаты «Атлетико » стали бросать предметы в Тибо Куртуа . Голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая болельщиков.

Игра была возобновлена спустя 15 минут и завершилась со счетом 1:1.

«Я думаю, что это было правильное решение судьи. Матч нужно было остановить. Очевидно, что подобные вещи никому не нравятся, все хотят играть.

Судья действовал верно. Но я просто тренер и контролирую только спортивную составляющую матча. Найдутся более опытные люди в этом вопросе», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти .

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации

«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами