У Куртуа мышечная травма после матча с «Атлетико». Сегодня вратаря «Реала» обследуют
Тибо Куртуа получил мышечную травму в матче с «Атлетико».
Дерби «Атлетико» и «Реала» закончилось ничьей (1:1). Вратарь «сливочных» отыграл весь матч.
«У Франа Гарсии ушиб, неприятный, но ушиб. У Куртуа мышечная проблема, в понедельник ситуацию оценят», – сообщил тренер «Реала» Карло Анчелотти.
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации
«Атлетико» вырвал у «Реала» ничью на 90+5. Симеоне удачно пошел ва-банк после скандала с фанатами
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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