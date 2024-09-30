КДК накажет «Краснодар» за оскорбительные выражения фанатов в адрес «Зенита» перед игрой 10-го тура РПЛ

КДК накажет «Краснодар» за оскорбительные выражения фанатов в адрес «Зенита».

Инцидент произошел перед игрой десятого тура Мир РПЛ, в которой «быки» одержали победу со счетом 2:0.

«Болельщики «Краснодара » во время предматчевой разминки скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита ».

Это рассмотрим на ближайшем заседании КДК», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС ) Артур Григорьянц .

«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов в Кубке России. КДК РФС рассмотрит дело

«Краснодар» заслужил победу над «Зенитом». Вот чем