КДК накажет «Краснодар» за оскорбительные выражения фанатов в адрес «Зенита» перед игрой 10-го тура РПЛ
КДК накажет «Краснодар» за оскорбительные выражения фанатов в адрес «Зенита».
Инцидент произошел перед игрой десятого тура Мир РПЛ, в которой «быки» одержали победу со счетом 2:0.
«Болельщики «Краснодара» во время предматчевой разминки скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита».
Это рассмотрим на ближайшем заседании КДК», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов в Кубке России. КДК РФС рассмотрит дело
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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