«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов в Кубке России. КДК РФС рассмотрит дело
«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов.
26 сентября команда обыграла «Енисей» со счетом 1:0 в матче четвертого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Болельщики костромского «Спартака» в матче с «Енисеем» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, а также скандировали нацистское приветствие.
Представитель клуба приглашен на заседание», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
«Балтика» сыграет с «Торпедо» в 5-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России, «Уфа» – с «Шинником», «Урал» – с «Соколом», «Сочи» против «Волги»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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