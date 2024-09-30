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«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов в Кубке России. КДК РФС рассмотрит дело

«Спартак» из Костромы могут наказать за нацистское приветствие фанатов.

26 сентября команда обыграла «Енисей» со счетом 1:0 в матче четвертого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Болельщики костромского «Спартака» в матче с «Енисеем» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения, а также скандировали нацистское приветствие.

Представитель клуба приглашен на заседание», – сказал председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Балтика» сыграет с «Торпедо» в 5-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России, «Уфа» – с «Шинником», «Урал» – с «Соколом», «Сочи» против «Волги»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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происшествия
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