«Краснодар» заслужил победу над «Зенитом». Вот чем

Экспресс-разбор топ-матча.

«Краснодар» ярко обыграл «Зенит» (2:0) благодаря тому, как Джон Кордоба поймал ошибку , и красивой контратаке в добавленное время.

Динамичный матч: классный и легковесный диалог с моментами, стильными комбинациями, постоянной сменой инициативы.

Давайте разбираться.

Важно: здесь мы не обсуждаем судейские решения, а только говорим о влиянии тренеров и действиях игроков.

Несмотря на два удара, «Зенит» не был безнадежен в первой тайме. С Глушенковым заиграли подвижнее и легче

Сергей Семак решился на несколько изменений: после яркого матча с «Факелом» и микроповреждения Вячеслава Караваева справа в защите вышел Густаво Мантуан, ради лимита в паре с Нино пришлось ставить Нуралы Алипа.

Главная новость – возвращение Максима Глушенкова в старт. Он вышел справа, Матео Кассьерра – слева, впервые центральным нападающим стал Лусиано Гонду, обычно игравший на позиции Глушенкова.

С Максимом «Зенит» стал свежее: Глушенков комбинировал с Венделом и Клаудиньо, активно бежал за спину .

Инструмент – смещения в середину. Зачастую Кевин Ленини и Александр Черников зависали на Венделе и Клаудиньо, оголяя спины. Туда и приходил Глушенков.

Дальше он либо вбегал, либо подыгрывал Гонду с Кассьеррой. В течение первого тайма «Зенит» почти не бил, но был в шаге от опасных моментов: спасали защитники, Станислав Агкацев или офсайд.

Главный момент – штанга Кассьерры. С участием Глушенкова: разрезал на Гонду, выкатившего потом для Матео.

При этом было достаточно проблем впереди: Мантуан не вписался в игру, Кассьерра слева – провал, в целом «Зениту» не хватало скорости.

«Краснодар» отодвинул игру благодаря Са: собирал фолы, приводившие к опасным стандартам

Шикарный матч Виктора Са. «Зенит» не доминировал, но начало было гладким – казалось, что гол рядом. Затем включился Са.

1. Посадил Клаудиньо и Мантуана на желтые (это спровоцировало замену, выход Вячеслава Караваева);

2. Заработал два штрафных: штанга Сперцяна плюс опаснй удар Эдуарда с сэйвом Евгения Латышонка и спасением Дугласа Сантоса на линии ворот.

3. Разнообразил позиционные атаки «Краснодара»: терзал Мантуана слева, удачно врывался в полуфланг и даже комфортно бегал справа.

Еще у «Краснодара» заработали позиционные атаки. Команда Мурада Мусаева переиграла «Зенит» по владению и чаще била. Приятно, что «Краснодар» не отошел от принципов : обычно к Джону Кордобе – Сперцяну – Са – Жоау Баши отправлялся второй опорник, с «Зенитом» им стал Александр Черников.

Как раз отсюда главный момент «Краснодара» без учета фолов и стандартов: Сперцян разыграл классный треугольник с Лукасом Оласой и Баши, потом навесил вбежавшему в штрафную Черникову.

«Зенит» вернулся в начале второго тайма. Было опасно для «Краснодара»

«Зенит» мог изменить ход матча в начале второго тайма. Стартовые 10-15 минут – за командой Семака.

Три детали:

1. Сантос уничтожал Баши в прессинге : два отбора с переходом в контратаку в начале тайма. Плюс периодически срабатывала игра один в один в середине. Так «Зенит» собирал подходы.

2. «Зенит» собирал длинные передачи Агкацева и защитников под давлением . А после заново контратаковал.

3. Петербуржцы снова давили середину с помощью Глушенкова . Порой получался микс: удачный отбор + атака со смещением Максима.

Проблема – в исполнении. В перерыве Семак поменял Гонду и Кассьерру местами, но это не помогло – передачи вразрез и прострелы не стали качественнее. Например, Клаудиньо разрезал, но Гонду неудачно отдавал или не успевал включиться до перехвата.

Но порой получалось. Главный момент – классная стенка Кассьерры и Глушенкова: Максим после удачного прессинга зашел в середину и вывел Матео на Агкацева.

«Краснодар» отодвинул игру прессингом. Выход Соболева, Педро и Мостового не помог

Прессинг «Краснодара» беспокоил «Зенит» и в первом тайме. Коротко разыгрывать не получилось, длинные передачи не шли, так как шестерка-семерка разыгрывающих была отрезана от тройки нападающих.

Даже если «Зенит» перспективно выносил, Кассьерра – Гонду – Глушенков оставались без подыгрыша.

После перерыва и сильного старта зенитовцев «Краснодар» так отодвинул игру. Очень высокий прессинг + качественная игра по нападающим и подборам – не помог и выход Александра Соболева, «Зенит» не цеплялся за мячи.

Замены Семака не помогли: Педро удобнее слева, Андрей Мостовой не убеждает и заслуженно проигрывает конкуренцию. Возможно, стоило распределить усилия иначе: раньше выпустить Соболева ради лимита, но вместе с Педро. И так появилось бы окно для Артура, которому удобнее справа.

Замены Мусаева удачнее: Данила Козлов нагнетал слева, Федор Смолов забил второй мяч, Черников ушел из-под желтой карточки, Джованни Гонсалес заменил Сергея Петрова справа – скорость осталась.

Если объективно, «Краснодар» создал не так много во втором тайме, но прессинг и замены помогали держать темп и владеть инициативой .

Ошибка Караваева – шок. Но как отработал концовку Кордоба!

Привоз Вячеслава Караваева – ужас. И даже жаль, что ее совершил один из самых дисциплинированных и надежных игроков «Зенита».

Это не объяснить. Хотя логику Караваева можно понять: выбить головой вперед – получить третью волну атаки, пропустить – опасно, мяч летит не так сильно, можно напожарить, обработка спровоцирует прессинг.

Возможно, не хватило коммуникации с Латышонком. Евгений ушел под сброс из створа ворот. Дальше возможны два сценария: а) просил такую скидку, но пас оказался слишком слабым, б) Караваев ждал, что вратарь сделает несколько шагов вперед.

Но супергерой эпизода – Кордоба.

Во-первых, именно Джон заработал тот самый аут после мощного рывка вдоль боковой линии.

Во-вторых, по-злодейски выскочил из-под Нино.

А затем еще и ассистировал Федору Смолову – лучший!

Выводы

«Краснодар» и «Зенит» постоянно менялись ролями – игра смотрелась.

Сначала «Зенит» был легче и быстрее за счет возвращения Глушенкова. Затем «Краснодар» выровнял игру благодаря топ-перформансу Са и опасным штрафным Сперцяна. После перерыва «Зенит» запрессинговал и снова задавил на опорную зону с Глушенковым, Клаудиньо и Венделом. «Краснодар» тоже отодвинул прессингом.

Все решила странная ошибка дисциплинированного Караваева и бешеная мотивация Кордобы.

«Краснодар» заслужил победу : «Зенит» включался в начале таймов, ошибся с заменами и выбрал спорное сочетание в нападении (непонятен игнор Педро слева), а команда Мурада Мусаева активнее атаковала, перехватывала инициативу и дожала на финише.

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«Зенит» привез – и проиграл «Краснодару»! Внезапная развязка топ-матча

Фото: fckrasnodar.ru ; РИА Новости /Виталий Тимкив