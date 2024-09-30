Защитник «Краснодара» Гонсалес о лидерстве в РПЛ: «Нельзя говорить о чемпионстве, прошла треть турнира. Нужно продолжать в том же духе и не допускать поражений» 

Джованни Гонсалес оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 10 туров «быки» делят лидерство с «Локомотивом», опережая «Зенит» на одно очко.

«Конечно, нельзя говорить о чемпионстве в целом, потому что прошла треть турнира, впереди еще большое количество матчей. Нужно продолжать работать в том же духе после такой серии побед [из 7 матчей] и не допускать поражений.

Не сказал бы, что матч с «Зенитом» (2:0) является лучшим в этом сезоне, были игры, в которых созданных моментов было больше», – сказал защитник «Краснодара ».