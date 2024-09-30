Защитник «Краснодара» Гонсалес о лидерстве в РПЛ: «Нельзя говорить о чемпионстве, прошла треть турнира. Нужно продолжать в том же духе и не допускать поражений»
Джованни Гонсалес оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 10 туров «быки» делят лидерство с «Локомотивом», опережая «Зенит» на одно очко.
«Конечно, нельзя говорить о чемпионстве в целом, потому что прошла треть турнира, впереди еще большое количество матчей. Нужно продолжать работать в том же духе после такой серии побед [из 7 матчей] и не допускать поражений.
Не сказал бы, что матч с «Зенитом» (2:0) является лучшим в этом сезоне, были игры, в которых созданных моментов было больше», – сказал защитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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