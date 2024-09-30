Генич об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Он жалеет о сказанном, думаю. Миралем не отдавал себе отчет, что все так может обернуться»

Константин Генич высказался об отказе Миралема Пьянича играть с Россией в 2022-м.

Ранее 34-летний босниец перешел в ЦСКА. Два года назад Пьянич , как и еще несколько игроков сборной Боснии, отказался участвовать в товарищеском матче с Россией. Позже встреча была отменена.

«Если очень правильно прочитать слова Пьянича сейчас, то, думаю, он жалеет о сказанном тогда, и, возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться.

Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», – заявил комментатор Константин Генич .

Пьянич извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»

Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась