Генич об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Он жалеет о сказанном, думаю. Миралем не отдавал себе отчет, что все так может обернуться»
Константин Генич высказался об отказе Миралема Пьянича играть с Россией в 2022-м.
Ранее 34-летний босниец перешел в ЦСКА. Два года назад Пьянич, как и еще несколько игроков сборной Боснии, отказался участвовать в товарищеском матче с Россией. Позже встреча была отменена.
«Если очень правильно прочитать слова Пьянича сейчас, то, думаю, он жалеет о сказанном тогда, и, возможно, он не отдавал себе отчет в том, что все так может обернуться.
Можно сказать сейчас, что он переобулся? Ок, давайте это скажем», – заявил комментатор Константин Генич.
Пьянич извинился за свои слова: «Я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Я из страны, где была война, и понимаю, как политика влияет на спорт»
Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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