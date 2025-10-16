Умер 19-летний форвард «Хан-Тенгри» Толеу. Он упал на поле во время матча с «Экибастузом» в Первой лиге Казахстана
19-летнему нападающему «Хан-Тенгри» Диасу Толеу стало плохо во время матча с «Экибастузом» в 25-м туре Первой лиги Казахстана, он упал на газон на 64-й минуте. Его унесли с поля на носилках.
Казахстанская федерация футбола сообщила о смерти футболиста.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба «Хан-Тенгри» Диаса Толеу, выступающего в Первой лиге Казахстана.
От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнерам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола.
Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.
Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье.
Дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур», – говорится в заявлении КФФ.
Диас Толеу – воспитанник «Кайрата». К «Хан-Тенгри» он присоединился в апреле 2024 года.