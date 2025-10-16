Умер 19-летний форвард «Хан-Тенгри» Толеу. Он упал на поле во время матча с «Экибастузом» в Первой лиге Казахстана

Казахстанский футболист умер из-за проблем, возникших во время матча.

19-летнему нападающему «Хан-Тенгри» Диасу Толеу стало плохо во время матча с «Экибастузом » в 25-м туре Первой лиги Казахстана, он упал на газон на 64-й минуте. Его унесли с поля на носилках.

Казахстанская федерация футбола сообщила о смерти футболиста.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба «Хан-Тенгри » Диаса Толеу, выступающего в Первой лиге Казахстана.

От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнерам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола.

Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алматы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье.

Дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур», – говорится в заявлении КФФ.

Диас Толеу – воспитанник «Кайрата ». К «Хан-Тенгри» он присоединился в апреле 2024 года.