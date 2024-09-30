«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию европейским игрокам, которые боялись приезжать». Каррера о хавбеке ЦСКА

Массимо Каррера высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию», — сказал экс-тренер «Спартака».

ЦСКА представил Пьянича и развалил «Ахмат». Четвертый разгром в сезоне