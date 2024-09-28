В ЦСКА про «отказ от Йоветича ради Пьянича»: «Слухи не выдерживают никакой критики. Вели переговоры только с Миралемом»
В ЦСКА опровергли, что интересовались Стеваном Йоветичем.
«ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой «ради Пьянича ЦСКА отказался от» не выдерживают никакой критики.
Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит последним новичком клуба остался Гуарирапа», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-кана Кирилла Брейдо
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