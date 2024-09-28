ЦСКА представил Пьянича перед матчем с «Ахматом»
ЦСКА представил Миралема Пьянича.
Армейский клуб представил новичка перед матчем Мир РПЛ с «Ахматом».
На небольшой сцене на стадионе Пьянич, в частности, говорил в микрофон «Мы – ЦСКА». А болельщики отвечали ему: «Мы победим».
Ранее ЦСКА подписал Пьянича на правах свободного агента.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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