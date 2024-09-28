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ЦСКА представил Пьянича перед матчем с «Ахматом»

ЦСКА представил Миралема Пьянича.

Армейский клуб представил новичка перед матчем Мир РПЛ с «Ахматом».

На небольшой сцене на стадионе Пьянич, в частности, говорил в микрофон «Мы – ЦСКА». А болельщики отвечали ему: «Мы победим».

Ранее ЦСКА подписал Пьянича на правах свободного агента.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoМиралем Пьянич
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