ЦСКА представил Пьянича перед матчем с «Ахматом»

ЦСКА представил Миралема Пьянича.

Армейский клуб представил новичка перед матчем Мир РПЛ с «Ахматом».

На небольшой сцене на стадионе Пьянич, в частности, говорил в микрофон «Мы – ЦСКА». А болельщики отвечали ему: «Мы победим».

Ранее ЦСКА подписал Пьянича на правах свободного агента.