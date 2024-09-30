Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Он сам сказал, что это фол, но не красная. Не понимаю, почему ВАР не подозвал судью к монитору»
Бруну Фернандеш высказался о своем удалении в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).
Капитан «Манчестер Юнайтед» получил красную карточку в конце 1-го тайма за удар Джеймсу Мэддисону в падении в голень.
«Я не веду борьбу шипами. Да, это явный фол, но никак не красная карточка. Мэддисон сам так и сказал, что это фол, но не удаление.
Если это красная, то нужно смотреть и другие эпизоды. Это фол на желтую, но никак не на красную карточку. Не понимаю, почему ВАР не подозвал судью к монитору», – сказал Фернандеш.
Игру обслуживал арбитр Крис Кавана.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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