Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Он сам сказал, что это фол, но не красная. Не понимаю, почему ВАР не подозвал судью к монитору» 

Бруну Фернандеш высказался о своем удалении в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:3).

Капитан «Манчестер Юнайтед » получил красную карточку в конце 1-го тайма за удар Джеймсу Мэддисону в падении в голень.

«Я не веду борьбу шипами. Да, это явный фол, но никак не красная карточка. Мэддисон сам так и сказал, что это фол, но не удаление.

Если это красная, то нужно смотреть и другие эпизоды. Это фол на желтую, но никак не на красную карточку. Не понимаю, почему ВАР не подозвал судью к монитору», – сказал Фернандеш .

Игру обслуживал арбитр Крис Кавана.