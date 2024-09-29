Тен Хаг про 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Удаление изменило игру. Счет был всего 0:1, «МЮ» мог совершить камбэк»

Эрик тен Хаг считает, что у «МЮ» были шансы забить «Тоттенхэму» (0:3).

«Мы плохо начали матч, «Тоттенхэм » доминировал, мы делали много ошибок, которых делать не должны, владея мячом. Нам не удавалось за счет передач выйти из-под прессинга, мы принимали неверные решения. У нас были шансы отыграться, но красная карточка изменила игру.

Я не считаю, что это тянуло на удаление. Счет был всего 0:1, мы могли совершить камбэк, а карточка оказала огромное влияние на игру.

Но всегда есть новый день. Я сказал футболистам, что мы должны вынести урок, лучше делать определенные вещи и лучше работать с мячом. Были ситуации, когда следовало держать мяч и находить свободных партнеров.

После такого поражения мне не хочется говорить о прогрессе. Мы должны с этим разобраться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью Sky Sports.

Матч 6-го тура АПЛ обслуживала бригада судей под руководством Криса Каваны.