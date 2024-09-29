Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Не красная ни в коем случае. Судья пытался сказать, что видел контакт с шипами, но это не так»

Бруну Фернандеш не согласен с удалением в матче с «Тоттенхэмом».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » получил красную карточку в конце 1-го тайма матча 6-го тура АПЛ за удар в голень Джеймсу Мэддисону в падении в голень. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «Тоттенхэма ».

«Я считаю, что это ни в коем случае не красная карточка. Я согласен, что это нарушение, но не фол. Судья пытался сказать мне, что, по его мнению, это был явный контакт с шипами, но это не так. Я не задевал его шипами и даже стопой, а только лодыжкой.

Если он хотел показать мне желтую карточку, потому что они собирались контратаковать, то я бы согласился. Но не более того. Это не тот случай», – сказал Бруну .