Тен Хаг про 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Ранний гол повлиял на уверенность «МЮ», но моменты были даже после красной карточки. Фол не тянул на удаление»

Эрик тен Хаг отметил, что ранний гол повлиял на уверенность «Манчестер Юнайтед».

«Пропустить через две-три минуты после начала игры таким образом – что-то произошло с нашей уверенностью в себе. Гол был совершенно необязательным. Центральный защитник прошел всю нашу команду, и вингер на дальней штанге замкнул его прострел. Схожая ошибка была посреди недели в матче с «Твенте», подобное нужно немедленно прекращать.

С этого момента мы постоянно оказывались под давлением, когда получали мяч. Нам не удавалось формировать треугольники, меняться позициями. Хорошие моменты были, но после этого эпизода нам не удавалось удерживать свои позиции. Мы способны играть лучше. Даже после такой ошибки мы должны сохранять спокойствие.

У нас были возможности отыграться, у Зиркзе и Гарначо были моменты, когда мы еще играли в равных составах, да и после красной карточки возможности появлялись. Я не думаю, что фол тянул на удаление . Это определенно повлияло на игру.

Нам нужно справиться с этим и продемонстрировать свою стойкость. Мы недостаточно хороши – надо это принять и двигаться дальше, сосредоточиться на следующей игре и выступить лучше, чем сегодня», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед » после поражения от «Тоттенхэма » (0:3).

Матч 6-го тура АПЛ обслуживала бригада судей под руководством Криса Каваны.