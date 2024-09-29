Юран о «Спартаке»: «Отставание от лидера в 8 очков – катастрофа. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи. А сейчас что?»
Сергей Юран оценил положение «Спартака» в Мир РПЛ.
«Отставание на восемь очков от лидера – это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
Поэтому восемь очков до верхней тройки – уже достаточно большой отрыв. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков – катастрофа», – сказал бывший нападающий «Спартака» и экс-тренер клубов РПЛ. В субботу, 28 сентября, «Спартак» проиграл «Локомотиву» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Красно-белые с 16 очками идут на 6-м месте в таблице.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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