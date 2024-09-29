Каррера о том, почему не может преуспеть после ухода из «Спартака»: «У меня была сильная команда, я лишь позволил игрокам раскрыть потенциал»

Массимо Каррера объяснил, почему не может преуспеть после ухода из «Спартака».

«Поскольку в «Спартаке» у меня была сильная и качественная команда, я лишь позволил каждому отдельному игроку раскрыть свой потенциал. Качества, которые я больше не находил в последующих командах», – сказал бывший тренер «Спартака».

27 сентября Каррера был уволен из «Асколи», выступающего в третьем дивизионе Италии.