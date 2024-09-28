Как же Станкович начудил с составом и тактикой на «Локо». Катастрофа

Чернявский обескуражен.

Деян Станкович еще так не удивлял: неожиданно поменял схему с 4-3-3 на 4-4-2, а еще выпустил в старте Шамара Николсона. Казалось, что-то интересное и новенькое, но в итоге полнейший провал.

Я за весь матч так и не понял, в чем была идея тренера. Из-за Николсона где-то дальше от центра нападения пришлось играть Манфреду Угальде, из-за четырех полузащитников Эсекиэлю Барко пришлось бегать левее и больше отрабатывать в оборону.

Простите, что? Два лучших игрока команды, вокруг которых строится атака «Спартака», вдруг оказываются в некомфортных условиях . Как такое возможно?

Или Станкович рассчитывал, что разницу сделает Николсон и настолько в него поверил? При всем уважении к Шамару – он не так хорош в позиционных атаках и в борьбе, он больше по контратакам. Конечно же, ямаец потерялся в спартаковском контроле мяча, а единственный момент, который случился после удачного отскока, Николсон запорол. Впрочем, реализация – тоже не его сильная сторона.

За весь матч «Спартак» создал буквально полтора момента: тот самый выход Шамара и пенальти на Тео Бонгонда. Все – больше ничего, кроме нежного удара Барко с левой в руки Лантратову.

Самое удивительное, что на второй тайм Станкович вышел в том же сочетании в атаке, хотя не работало вообще ничего . Странно, что тренер этого не признал и продолжил верить в неработающий план.

Теперь про оборону. Там довольно тяжело во всех смыслах смотреть на Миенти Абену. Ему с трудом дается и первый пас (чуть не привез на стартовых минутах), и позиционная игра (вспомним первый гол), и вообще движение. Даже на глаз ясно, что он очень медленный. При связке с Даниилом Денисовым за оборону совсем страшно – хорошо, что хотя бы здесь Станкович исправился в первом тайме. Заменил Абену на Наиля Умярова, а Руслана Литвинова двинул в защиту.

Вероятно, пока не выздоровеет Никита Чернов, в центре обороны должен играть именно Литвинов. Пусть он тоже не самый быстрый, но выглядит намного надежнее и значительно лучше двигает атаки.

У «Спартака» даже сложно кого-то выделить: Барко с Бонгонда что-то пытались придумать, но их будто никто не поддерживал. С «Локомотивом» вообще не получалось играть командно, все сваливалось в индивидуальные действия, никто друг другу не помогал . Разве что Угальде как обычно пахал, но из-за Николсона ему было тесновато впереди.

Хорошо вошел Маркиньос, но даже после удачных обводок ему было некому навесить или прострелить – в этом весь «Спартак» в матче с «Локомотивом».

Ну а отдельный хит – Виллиан Жозе. Он точно похудел, но это мало что изменило. Статистика за 30 минут игры грустная: одно касание в штрафной, ноль ударов, ноль передач под удар.

Катастрофа. Почти как с «Оренбургом» в первом туре.

«Локо» четко убрал «Спартак». Это ошибки Станковича или Самошников с Батраковым так хороши? Экспресс-разбор тактики

Жизнь «Спартака» в телеграме Чернявского – подписывайтесь

Эм, а где Виллиан Жозе? Мы искали еще до матча

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков