Симеоне об игре с «Реалом»: «Я всегда нервничаю и полон ожиданий. Они потеряли Крооса и должны найти того, кто даст им спокойствие и позволит реализовать потенциал в атаке»
Сегодня «Атлетико» сыграет с «Реалом» в 8-м туре Ла Лиги.
О полемике вокруг матча
«Я немного дистанцируюсь от всего, что не имеет для нас значения. Готовлюсь к игре, смотрю на футболистов, думаю о том, как продолжать нашу стратегию. Я не обращаю внимания на все, что комментируют и говорят, поскольку понимаю, что продукт нужно продавать, нужно продавать игру, дерби со всеми этими прекрасными игроками. И игроки, и тренеры должны заниматься тем, что важно для нас».
О нервах
«Я всегда волнуюсь, нервничаю, напуган, счастлив, взволнован и полон ожиданий. С тех пор, как я приехал, ничего не изменилось».
О схеме
«Трудно изменить то, что было сделано за два дня. Мы все еще находимся в процессе поиска варианта, который даст нам больше баланса и позволяет создавать лучшие комбинации. Во втором тайме мы можем перестроиться, но нам нужно время. Честно говоря, с четверга по воскресенье мало что может измениться».
О плане
«Соперник потерял такого важного игрока, как Кроос, точнее, он закончил играть. Он необыкновенный футболист, необходимый в любой команде, и они в процессе поиска игрока, который даст им то спокойствие, чтобы воспользоваться имеющимся потенциалом в нападении.
У нас есть новые игроки, и они поддержат игру команды», – заявил главный тренер «Атлетико».
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