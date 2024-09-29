  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне об игре с «Реалом»: «Я всегда нервничаю и полон ожиданий. Они потеряли Крооса и должны найти того, кто даст им спокойствие и позволит реализовать потенциал в атаке»
4

Симеоне об игре с «Реалом»: «Я всегда нервничаю и полон ожиданий. Они потеряли Крооса и должны найти того, кто даст им спокойствие и позволит реализовать потенциал в атаке»

Диего Симеоне высказался о мадридском дерби.

Сегодня «Атлетико» сыграет с «Реалом» в 8-м туре Ла Лиги.

О полемике вокруг матча

«Я немного дистанцируюсь от всего, что не имеет для нас значения. Готовлюсь к игре, смотрю на футболистов, думаю о том, как продолжать нашу стратегию. Я не обращаю внимания на все, что комментируют и говорят, поскольку понимаю, что продукт нужно продавать, нужно продавать игру, дерби со всеми этими прекрасными игроками. И игроки, и тренеры должны заниматься тем, что важно для нас».

О нервах

«Я всегда волнуюсь, нервничаю, напуган, счастлив, взволнован и полон ожиданий. С тех пор, как я приехал, ничего не изменилось».

О схеме

«Трудно изменить то, что было сделано за два дня. Мы все еще находимся в процессе поиска варианта, который даст нам больше баланса и позволяет создавать лучшие комбинации. Во втором тайме мы можем перестроиться, но нам нужно время. Честно говоря, с четверга по воскресенье мало что может измениться».

О плане

«Соперник потерял такого важного игрока, как Кроос, точнее, он закончил играть. Он необыкновенный футболист, необходимый в любой команде, и они в процессе поиска игрока, который даст им то спокойствие, чтобы воспользоваться имеющимся потенциалом в нападении.

У нас есть новые игроки, и они поддержат игру команды», – заявил главный тренер «Атлетико».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoТони Кроос
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о травме Мбаппе перед дерби: «Реал» привык играть без Килиана, его не было в прошлом сезоне. Справимся с его отсутствием»
11вчера, 16:47
Карло Анчелотти: «Атлетико» стал лучше и будет бороться с «Реалом» и «Барселоной» за чемпионство»
10вчера, 13:51
Гути о мадридском дерби: «Реал» набирает обороты и наверняка выйдет на поле, чтобы отомстить за поражение на «Метрополитано» в прошлом сезоне» 
12вчера, 06:13
Саморано о мадридском дерби: «Реал» победит 2:1, несмотря на потерю Мбаппе, забьют Беллингем и Родриго. У «Атлетико» невероятный состав»
1527 сентября, 09:02
Симеоне после 5 побед и 3 ничьих: «Атлетико» хорош в защите, но атаковать нужно лучше. Стадион придаст нам сил в матче с «Реалом»
826 сентября, 21:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Крылья» примут «Химки», московское «Динамо» в гостях у махачкалинского
222112 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» принимает «Лацио», «Рома» сыграет с «Венецией», «Наполи» против «Монцы»
5638 минут назадLive
Инфантино о новом клубном ЧМ: «Единственный реальный пример инклюзивности в мировом клубном футболе. В 2025-м начнется новая эра»
1550 минут назад
Юран об иностранных тренерах в РПЛ: «Давно говорил, что они не нужны. Надо доверять своим, а не привозить кого-то. «Зенит» дал поработать Семаку, нужно брать пример»
31сегодня, 10:03
Игроки «Локомотива» получили по 1,2 млн рублей за победу над «Спартаком» – в 4 раза больше обычных премиальных (Иван Карпов)
76сегодня, 10:01
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
1сегодня, 10:00Спецпроект
Клубы АПЛ согласовали план закрытия летнего трансферного окна 15 августа – до старта сезона. Остальные лиги топ-5 тоже закроют окно раньше (The Times)
31сегодня, 09:44
Глава «Локо» о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Надо действовать корректно и уважительно. Нельзя переходить определенную линию. Но у болельщиков свой взгляд»
57сегодня, 09:14
«Роналду был прав, говоря, что «МЮ» нужно все перестроить. Нужно прислушиваться к тем, кто был там в эпоху Фергюсона». Саа о клубе
44сегодня, 08:38
Мусаев о борьбе за чемпионство с «Зенитом» в год его 100-летия: «Какая разница? Это их дела. Наши 10 латиноамериканцев и два нигерийца вообще не знают, сколько лет «Зениту»
79сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» на выезде обыграл «Родину-М», «Луки-Энергия» против «Спартака-2»
19 минут назадLive
Александр Мостовой готов приехать в сборную России: «Мы тоже хотим забить Вьетнаму»
111 минут назад
Ла Лига пожаловалось на твит фаната, призвавшего устроить «ксенофобскую» акцию на мадридском дерби. Он предлагал скандировать «Обезьяна» в честь экс-вратаря «Атлетико» Бургоса
721 минуту назад
Френки де Йонг: «Неправда, что я получаю 37 млн евро в год в «Барсе». Моя зарплата очень, очень, очень далека от этой суммы. Я близок к возвращению»
624 минуты назад
Юран о «Спартаке»: «Отставание от лидера в 8 очков – катастрофа. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи. А сейчас что?»
1337 минут назад
Шченсны приедет в Барселону в понедельник для подписания контракта. Сыграть он сможет после паузы на сборные
547 минут назад
LEON Вторая лига А. «Кубань» против «Челябинска», «Велес» принимает «Ленинградец»
2сегодня, 10:01Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Фейха» принимает «Аль-Рияд», «Аль-Иттифак» Джеррарда в гостях у «Аль-Таавуна»
10сегодня, 09:35
Каррера о том, почему не может преуспеть после ухода из «Спартака»: «У меня была сильная команда, я лишь позволил игрокам раскрыть потенциал»
8сегодня, 09:32
Болельщик умер на игре «Вест Бромвича» и «Шеффилд Уэнсдей». Матч Чемпионшипа был остановлен, но фаната не удалось спасти
1сегодня, 09:19