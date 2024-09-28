Карло Анчелотти: «Атлетико» стал значительно лучше, подписал хороших игроков. Они будут бороться за чемпионство с «Реалом» и «Барселоной»
Карло Анчелотти считает, что «Атлетико» является претендентом на чемпионство.
Команда тренера Диего Симеоне сыграет против «Реала» в матче Ла Лиги.
«Дерби – это всегда нечто особенное. Я думаю, что «Атлетико» стал значительно лучше, подписал хороших игроков.
Считаю, что они будут до конца бороться за победу в чемпионстве с нами и с «Барселоной», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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