Симеоне после 5 побед и 3 ничьих: «Атлетико» хорош в защите, но атаковать нужно лучше. Стадион придаст нам сил в матче с «Реалом»
Диего Симеоне высказался о предстоящем дерби «Атлетико» – «Реал».
Команды встретятся 29 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги.
«Атлетико» не проигрывает в текущем сезоне: 5 побед, 3 ничьих во всех турнирах.
«Наш стадион придаст нам сил в таком матче. Нужно сохранять спокойствие, верить, но также надо улучшать игру в атаке. Мы хорошо действуем в защите, однако нужно сделать шаг вперед в плане атаки», – сказал главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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