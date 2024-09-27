Симеоне после 5 побед и 3 ничьих: «Атлетико» хорош в защите, но атаковать нужно лучше. Стадион придаст нам сил в матче с «Реалом»

Диего Симеоне высказался о предстоящем дерби «Атлетико» – «Реал».

Команды встретятся 29 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги.

«Атлетико» не проигрывает в текущем сезоне: 5 побед, 3 ничьих во всех турнирах.

«Наш стадион придаст нам сил в таком матче. Нужно сохранять спокойствие, верить, но также надо улучшать игру в атаке. Мы хорошо действуем в защите, однако нужно сделать шаг вперед в плане атаки», – сказал главный тренер «Атлетико».