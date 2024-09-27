Саморано о мадридском дерби: «Реал» победит 2:1, несмотря на потерю Мбаппе, забьют Беллингем и Родриго. У «Атлетико» невероятный состав»
«Сливочные» сыграют с «Атлетико» в 8-м туре Ла Лиги 29 сентября.
– В воскресенье на «Метрополитано» состоится дерби. Каким вы видите «Атлетико» Симеоне, учитывая его усиление?
– Я знаю Чоло (индеец, прозвище Диего Симеоне – Спортс’‘), мы вместе играли в «Интере», и он превратил «Атлетико» из скромной команды в очень конкурентоспособную. На самом деле, если не ошибаюсь, они участвуют в Лиге чемпионов уже 12 сезонов подряд, включая нынешний, и это просто нечто.
Он создал команду-победителя с собственной индивидуальностью. Плохо то, что «Реал» находится в том же городе и в той же лиге. В этом году у «Атлетико» невероятный состав, который снова будет бороться за все титулы.
– Ваш прогноз?
– Это, как всегда, будет очень привлекательное и конкурентное дерби, несмотря на значительную потерю в виде Мбаппе.
В прошлом году победу одержал «Атлетико», но я верю, что на этот раз команда Анчелотти выиграет со счетом 2:1, голы забьют Беллингем и Родриго, – сказал экс-игрок «Реала».
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