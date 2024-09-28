Гути о мадридском дерби: «Реал» набирает обороты и наверняка выйдет на поле, чтобы отомстить за поражение на «Метрополитано» в прошлом сезоне»
Гути высказался в преддверии матча «Атлетико» – «Реал».
Игра 8-го тура Ла Лиги пройдет в воскресенье на стадионе «индейцев».
«Мадридские дерби уникальны. Их дух витает в воздухе столицы, игроки приятно взволнованы и полны желания проявить себя на стадионе соперника…
«Реал» начинает набирать обороты, и Винисиус, Беллингем и Ко наверняка выйдут на поле, чтобы отомстить за поражение на «Метрополитано» в прошлом сезоне», – сказал экс-игрок «Реала».
В прошлом сезоне «Реал» проиграл на выезде «Атлетико» не только в Ла Лиге (1:3), но и в 1/8 финала Кубка Испании (2:4).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Siglo
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