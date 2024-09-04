ФИФА представила эмблему клубного ЧМ-2025. Песня 1996 года Freed from Desire станет музыкальной темой турнира

Теги ФИФА чемпионат мира среди клубов музыка Футбол

ФИФА представила эмблему клубного чемпионата мира.

Турнир пройдет следующим летом в США. В нем примут участие 32 команды.

ФИФА представила эмблему первого клубного чемпионата мира. Современный минималистичный дизайн, включает в себя инициалы турнира и вдохновлен мячом, историей и культурой футбола. Инициалы  «C – W – C» абстрагированы в виде круглого значка. Эмблема будет адаптироваться и использоваться для всех будущих розыгрышей турнира.

Музыкальной темой турнира станет композиция итальянской исполнительницы Gala под названием Freed from Desire, выпущенная в 1996 году.

 

Фото: fifa.com

29 комментариев
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Will Grigg’s on fire
Your defence is terrified
+73
-2
+71
Ответ Aleksey Yashin
Will Grigg’s on fire Your defence is terrified
Harry Maguire
My defence is terrified
+38
-1
+37
Хорошая песня
+37
-2
+35
Ответ melowchi
Хорошая песня
Нанананананаааана нанааана нанаааана😎
+32
-4
+28
ждем Backstreet Boys в 2029-м.
+23
-1
+22
Ответ Vlados 86
песенке почти 30 лет, неужели ничего нового нет?
Я думаю будет целый сборник, но тут важнее ценность. Однажды кто-то обязательно сделает гимном "7 nation army", и будет героем
+12
0
+12
Значок - сила )))) думал китаезы новый авто презентовали
+8
0
+8
Ответ Артём Стёпин
ждем Backstreet Boys в 2029-м.
Seven Nation Army в 2033
+7
0
+7
Ничего более стильного и величественного чем логотип ЛЧ и гимна ЛЧ не придумали еще )))
+6
0
+6
песенке почти 30 лет, неужели ничего нового нет?
+11
-7
+4
Кирилл Набабкин
Ухажер для твоей мамки
+5
-1
+4
Ответ Шурик Шурик
Harry Maguire My defence is terrified
he can’t defend, he can’t attack
Emerson Royal is our wing back...
+3
0
+3
Ответ Артём Никулин
Seven Nation Army в 2033
ну это новодел по меркам ФИФА. :)
+3
0
+3
Когда "Will Grigg’s on fire" заряжали североирландские болельщики, это было мило и оригинально. Когда за ними потянулись англичане, подставляя имена своих форвардов - ну окей, всё ещё прикольно. Но сейчас, когда Freed From Desire звучит из каждого утюга, даже в РПЛ - уже как-то даже почти противно становится.
+2
-1
+1
Песня норм, а вот логотип и идея обновленного чм для клубов - говно))
+1
0
+1
Нананнанананананана
+1
0
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нанананананаааана нанааана нанаааана😎
Хэй Джуд
+1
0
+1
1996 года? А фанаты ее стали петь на стадионах всего несколько лет назад. Или мне так кажется.
+1
0
+1
Льва не хватает, а так оч похоже на логотип метро-голдвин-майер
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
Will Grigg’s on fire Your defence is terrified
Rodri’s on fire
Your defence is terrified :)
0
0
0
Ответ Артём Стёпин
ждем Backstreet Boys в 2029-м.
Шов ми зе мининг?
0
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Ответ melowchi
Хорошая песня
Суперская
Молодежь не поймет,но у меня даже диск с этим альбомом Gala был,где-то даже в кладовке лежит
15 лет...школьные дискотеки...романтик
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УИЛЛ ГРИГ З ОН ФАЙР

КИРИИИЛ НАБААААБКИН
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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