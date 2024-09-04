ФИФА представила эмблему клубного ЧМ-2025. Песня 1996 года Freed from Desire станет музыкальной темой турнира
ФИФА представила эмблему клубного чемпионата мира.
Турнир пройдет следующим летом в США. В нем примут участие 32 команды.
ФИФА представила эмблему первого клубного чемпионата мира. Современный минималистичный дизайн, включает в себя инициалы турнира и вдохновлен мячом, историей и культурой футбола. Инициалы «C – W – C» абстрагированы в виде круглого значка. Эмблема будет адаптироваться и использоваться для всех будущих розыгрышей турнира.
Музыкальной темой турнира станет композиция итальянской исполнительницы Gala под названием Freed from Desire, выпущенная в 1996 году.
Фото: fifa.com
Your defence is terrified
My defence is terrified
Ухажер для твоей мамки
Emerson Royal is our wing back...
Your defence is terrified :)
Молодежь не поймет,но у меня даже диск с этим альбомом Gala был,где-то даже в кладовке лежит
15 лет...школьные дискотеки...романтик
КИРИИИЛ НАБААААБКИН
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