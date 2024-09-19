  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки клубов-участников КЧМ-2025 обратились за разъяснениями по действию контрактов на период турнира. Тех, чьи соглашения истекают 30 июня, могут отстранить
6

Игроки клубов-участников КЧМ-2025 обратились за разъяснениями по действию контрактов на период турнира. Тех, чьи соглашения истекают 30 июня, могут отстранить

Игроки попросили разъяснений по поводу истечения контрактов в период клубного ЧМ.

Клубный чемпионат мира в новом формате пройдет в США с 13 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph, некоторые игроки клубов-участников турнира, чьи соглашения истекают 30 июня, обратились за разъяснениями по поводу статуса своих контрактов на период турнира.

Отмечается, что футболисты, которые не продлят контракт до конца июня, могут быть отстранены от клубного чемпионата мира, поскольку в отношении свободных агентов существуют юридические ограничения, касающиеся зарплаты и страховки.

В конце июня 2025 года истекает соглашение Кевина де Брюйне с «Манчестер Сити». В составе «Реала» следующим летом заканчиваются контракты Даниэля Карвахаля, Луки Модрича и Лукаса Васкеса. В «Баварии» с такой ситуацией столкнулись Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Эрик Дайер и Свен Ульрайх.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoБавария
logoМануэль Нойер
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФИФА
logoЛука Модрич
logoчемпионат мира среди клубов
logoСвен Ульрайх
logoТомас Мюллер
logoКевин де Брюйне
logoЭрик Дайер
logoДаниэль Карвахаль
logoЛукас Васкес
logoЙозуа Киммих
logoАльфонсо Дэвис
правила
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» может быть исключен из Кубка Англии и Кубка лиги, если вылетит из АПЛ из-за дела о 115 нарушениях. Правила турниров допускают это (The Telegraph)
55сегодня, 11:45
Терри о клубном ЧМ: «Если ты не Роналду или Месси, у тебя есть только один шанс поучаствовать. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших»
3сегодня, 10:28
ФИФА представила эмблему клубного ЧМ-2025. Песня 1996 года Freed from Desire станет музыкальной темой турнира
424 сентября, 11:12Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Ямаля 6 голов и 13 ассистов в 21 матче с начала мая. Сегодня 17-летний вингер забил «Монако»
1314 минут назад
«Спартак» и оба «Динамо» вышли в плей-офф Кубка России, «Крылья» потеряли шансы
1021 минуту назад
Пользователи Okko пропустили гол «Лейпцига» «Атлетико» из-за сбоя в трансляции. На матч «Барселоны» и «Монако» тоже были жалобы
4826 минут назадФото
«Спартак» разбил «Крылья Советов» – 4:1! Николсон, Зобнин, Шитов и Мангаш забили, Печенин – в свои ворота
9229 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» разгромил «Крылья», «Локомотив» забил 5 голов «Химкам», «Ахмат» победил «Пари НН»
93630 минут назад
«Монако» – «Барселона». 1:1 – Аклиуш и Ямаль забили, Гарсию удалили на 10-й. Онлайн-трансляция
15336 минут назадLive
Тебас о нарушениях «Сити»: «Мы знаем, как они обходят правила, у нас есть цифры. Рассматривают факты, за которые УЕФА уже наказывал их, а клуб только увеличил средства»
543 минуты назад
Эрик Гарсия удален за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена. «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте игры ЛЧ
3547 минут назадФото
Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на игре с «Крыльями» в Кубке
6159 минут назад
Лига чемпионов. «Барса» против «Монако» Головина, «Арсенал» играет с «Аталантой», «Атлетико» принимает «Лейпциг», «Байер» разнес «Фейеноорд»
409сегодня, 19:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»
110 минут назад
Стас Пьеха исполнит гимн России перед матчем легенд «Зенита» и ЦСКА. Также будет ретро-дискотека от группы «Дюна»
411 минут назад
«Спартак» выиграл у «Крыльев» 4 матча подряд с общим счетом 13:1 после 0:4 в Самаре
322 минуты назад
«Атлетико» – «Лейпциг». 1:1 – Шешко и Гризманн забили. Онлайн-трансляция
131 минуту назадLive
«Аталанта» – «Арсенал». Сака, Хавертц, Лукман играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 19:00Live
Уильямс получил травму голеностопа в матче с «Леганесом». Вингера «Атлетика» заменили в перерыве
1сегодня, 18:59
Чемпионат Испании. «Атлетик» победил «Леганес»
2сегодня, 18:54
Кроос о Мусиале и Виртце: «Им придется тащить Германию на себе. Если сборная хочет трофеи, нужны хорошие турниры от Джамала и Флориана. Они могут превратить безобидную ситуацию в опасную»
1сегодня, 18:53
Футболку «Атланты» с фамилией Миранчука подарили рэперу Offset. Алексей – «большой поклонник» музыканта
2сегодня, 18:40Фото
Ташуев о 2:1 с «Пари НН»: «Было важно победить – у «Ахмата» полоса неудач, упал уровень психологии. Нормальная боевая игра, увидел то, что хотел»
1сегодня, 18:27