Игроки клубов-участников КЧМ-2025 обратились за разъяснениями по действию контрактов на период турнира. Тех, чьи соглашения истекают 30 июня, могут отстранить

Игроки попросили разъяснений по поводу истечения контрактов в период клубного ЧМ.

Клубный чемпионат мира в новом формате пройдет в США с 13 июня по 13 июля 2025 года. В нем примут участие 32 команды.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph, некоторые игроки клубов-участников турнира, чьи соглашения истекают 30 июня, обратились за разъяснениями по поводу статуса своих контрактов на период турнира.

Отмечается, что футболисты, которые не продлят контракт до конца июня, могут быть отстранены от клубного чемпионата мира, поскольку в отношении свободных агентов существуют юридические ограничения, касающиеся зарплаты и страховки.

В конце июня 2025 года истекает соглашение Кевина де Брюйне с «Манчестер Сити ». В составе «Реала » следующим летом заканчиваются контракты Даниэля Карвахаля , Луки Модрича и Лукаса Васкеса. В «Баварии» с такой ситуацией столкнулись Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Эрик Дайер и Свен Ульрайх.