Артем Дзюба: «Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят. А если я не забью и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»

Артем Дзюба не стал называть себя лучшим нападающим России.

Футболист «Акрона » забил «Ростову » в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0).

«Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано. Не мне давать такую оценку. Время ответит на этот вопрос.

Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если я не забью в следующей игре и мы проиграем, то скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и ненужным, когда я был без клуба», – сказал Дзюба .

Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»