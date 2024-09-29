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  • Артем Дзюба: «Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят. А если я не забью и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»
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Артем Дзюба: «Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят. А если я не забью и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»

Артем Дзюба не стал называть себя лучшим нападающим России.

Футболист «Акрона» забил «Ростову» в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0). 

«Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано. Не мне давать такую оценку. Время ответит на этот вопрос.

Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если я не забью в следующей игре и мы проиграем, то скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и ненужным, когда я был без клуба», – сказал Дзюба

Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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