«Георгич меня сильно обидел однажды. Справедливость есть». Дзюба забил «Ростову» Карпина и чуть не плакал после

Хотя казалось, что даже не смог обработать

Артем Дзюба только улучшает впечатления от старта за «Акрон»: вот и первый гол! Сделал счет 2:0 на выезде в Ростове.

Как забил Дзюба: еле обработал, но удержался и всадил

«Акрон» уже вел благодаря голу головой партнера Артема по атаке Жилсона Беншимола, тогда сработал навес с левого фланга. А тут – заброс на Дзюбу от Стефана Лончара в центр с правой стороны.

Парадокс эпизода в том, что Артем не очень удачно принял мяч: высота для приема была явно неудобная, он подстраивался, но получилось все равно остановить только животом.

После этого касания Дзюба чуть не упал, но включил координацию, сориентировался. А как только выпрямился – четко пробил мимо вратаря.

На опыте и на классе.

Что это значит для Дзюбы: доказал нечто личное Карпину. Близко Лоськов и Кержаков

Во-первых, просто очень многое. Вы посмотрите на эти эмоции 36-летнего мужчины. Сочный бамос!

Мы, конечно, не можем не отметить, что это гол именно в матче против «Ростова» Валерия Карпина, еще и своей бывшей команды – но есть ощущение, что Артем любому первому мячу после возвращения в РПЛ был бы рад примерно так.

Как лучший игрок матча он сказал для «После футбола»: «Знаете, такое путешествие, так получить [награду] – как сказка. Чуть даже слезы... Немножко. Все не зря, – говорил он, правда протирая глаза. – Я весь выложился. Уже на 70‑й минуте сказал [тренеру Зауру Тедееву]: Эдуардыч, меняй меня. Он сказал терпеть. Вот так продолжаем характер закаливать, в 36 лет.

– Наверняка особенно приятно забить в Ростове, команде Карпина. Опишите эмоции.

– Это неописуемо. У нас с Георгичем непростые отношения, однажды он меня сильно обидел… Справедливость есть».

Валерию Карпину после поражения задали вопрос о Дзюбе.

– Дзюба стал лучшим игроком матча. Может все‑таки дать ему шанс в сборной России?

– Зачем?

– Как лучшему игроку, который прогрессирует.

– В каждой игре есть лучшие игроки. Мне теперь им всем шанс давать?

Диалог, который объясняет все и закрывает тему возвращения Дзюбы ради рекорда.

У Артема все более впечатляющий старт в «Акроне», продвижение к другим большим карьерным целям тоже есть.

● Это первый гол Дзюбы за «Акрон» , до этого раздавал голевые: три за три матча, две из них выпали на «Краснодар», еще одна против «Химок». Артем молчал лишь в матче с «Факелом» в Кубке, тогда его заменили спустя час.

● Это 259-е результативное действие Дзюбы в РПЛ: 161-й гол при 98 ассистах . Гонится за Дмитрием Лоськовым, осталось чуть-чуть – у экс-игрока «Локомотива» было 265 (120+145).

● Это 230-й гол Дзюбы вообще . Осталось три, чтобы сравняться с Александром Кержаковым в рейтинге лучших бомбардиров российского футбола.

Форвард по-настоящему в деле.

Какие рекорды Дзюба еще может побить? Уже близок к Лоськову по гол+пас

Фото: vk.com/fcakron