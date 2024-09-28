Дзюба об обиде на Карпина: «Кто старое помянет, тому глаз долой. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся»

Артем Дзюба рассказал о своем настрое на матчи с командами Валерия Карпина.

Нападающий «Акрона» забил гол «Ростову» в 10-м туре Мир РПЛ (2:0) и был признан лучшим игроком матча. После игры он заявил : «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть».

«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать.

Карпин обидел? Не хочу говорить об этом. Кто старое помянет, тому глаз долой. Просто были какие-то эпизоды. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся, раньше не здоровались», – сказал Дзюба.

Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»