Дзюба об обиде на Карпина: «Кто старое помянет, тому глаз долой. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся»
Артем Дзюба рассказал о своем настрое на матчи с командами Валерия Карпина.
Нападающий «Акрона» забил гол «Ростову» в 10-м туре Мир РПЛ (2:0) и был признан лучшим игроком матча. После игры он заявил: «У нас с Карпиным непростые отношения, однажды он меня сильно обидел. Справедливость есть».
«Приятно ли забивать команде Карпина? Всегда приятно. Я этого не скрываю. Не могу сказать, что у меня настрой определенный. Но команду Карпина надо поприветствовать.
Карпин обидел? Не хочу говорить об этом. Кто старое помянет, тому глаз долой. Просто были какие-то эпизоды. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся, раньше не здоровались», – сказал Дзюба.
Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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