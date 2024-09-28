Карпин про 0:2 с «Акроном»: «Нужно было менять всех игроков и тренера после 1-го тайма. За последние два года – худшая игра «Ростова»
– В чем «Ростов» недоработал в матче с «Акроном»?
– Абсолютно во всем, особенно в первом тайме.
– Но «Ростов» первый тайм начал очень бодро, и, забей Голенков, игра могла сложиться по‑другому…
– Ну, это было пять минут. А что потом было? Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у «Ростова» за последние два‑три года.
– Согласны, что «Акрон» переиграл «Ростов» на флангах?
– Переиграл или мы недоиграли?
– А как вы считаете? Недоиграл «Ростов»?
– Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав.
– Сегодня худшая игра в чемпионате?
– За последние два года – худшая игра. Не было никаких предчувствий и тревог перед игрой. Не буду здесь говорить, почему так получилось.
– Нет ощущения, что у команды спад?
– Хотите назвать это спадом – называйте. Мне какая разница? Спад почему – сыграли худшую игру за два года? Давайте скажу, что это спад, дальше что?
Управляю ли я ситуацией? Посмотрим. Если будет реакция – значит, управляю. Что слова на ветер бросать?
– Игнатов вместо Вахании в старте – это ошибка?
– Я виноват. После первого тайма нужно было менять всех игроков – и тренера тоже, – сказал главный тренер «Ростова».
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