Дзюба забил за 7 клубов в РПЛ. Это удавалось лишь Погребняку, Гогниеву и Ионову

Никто не забивал в Мир РПЛ за большее число клубов, чем Артем Дзюба.

Сегодня форвард поразил ворота «Ростова » в составе «Акрона ». Это седьмая команда, в составе которой он отличился в чемпионате России.

Ранее нападающему удавалось забить за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

С момента основания Премьер-лиги за семь клубов забивали также Павел Погребняк («Спартак», «Томь», «Зенит», «Динамо», «Шинник», «Урал», «Тосно»), Алексей Ионов («Зенит», «Кубань», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Урал») и Спартак Гогниев («Динамо» Москва, ЦСКА, «Ротор», «Алания», «Ростов» «Сатурн», «Урал»).