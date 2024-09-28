Дзюба забил за 7 клубов в РПЛ. Это удавалось лишь Погребняку, Гогниеву и Ионову
Никто не забивал в Мир РПЛ за большее число клубов, чем Артем Дзюба.
Сегодня форвард поразил ворота «Ростова» в составе «Акрона». Это седьмая команда, в составе которой он отличился в чемпионате России.
Ранее нападающему удавалось забить за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».
С момента основания Премьер-лиги за семь клубов забивали также Павел Погребняк («Спартак», «Томь», «Зенит», «Динамо», «Шинник», «Урал», «Тосно»), Алексей Ионов («Зенит», «Кубань», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Урал») и Спартак Гогниев («Динамо» Москва, ЦСКА, «Ротор», «Алания», «Ростов» «Сатурн», «Урал»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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