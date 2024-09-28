  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
7

Дзюба забил за 7 клубов в РПЛ. Это удавалось лишь Погребняку, Гогниеву и Ионову

Никто не забивал в Мир РПЛ за большее число клубов, чем Артем Дзюба.

Сегодня форвард поразил ворота «Ростова» в составе «Акрона». Это седьмая команда, в составе которой он отличился в чемпионате России.

Ранее нападающему удавалось забить за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

С момента основания Премьер-лиги за семь клубов забивали также Павел Погребняк («Спартак», «Томь», «Зенит», «Динамо», «Шинник», «Урал», «Тосно»), Алексей Ионов («Зенит», «Кубань», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Урал») и Спартак Гогниев («Динамо» Москва, ЦСКА, «Ротор», «Алания», «Ростов» «Сатурн», «Урал»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoРостов
logoАртем Дзюба
logoАлексей Ионов
logoСпартак Гогниев
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба об обиде на Карпина: «Кто старое помянет, тому глаз долой. У него своя версия, у меня своя. Сейчас уже здороваемся»
23сегодня, 20:22
Карпин о словах Дзюбы: «Не понимаю, чем его обидел. По барабану вообще»
32сегодня, 19:48
Карпин не вызовет Дзюбу в сборную: «Зачем? В каждом матче есть лучшие игроки. Мне им всем шанс давать?»
77сегодня, 19:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» проиграла «Осасуне» впервые с 2020 года – после 8 побед и ничьей
6 минут назад
Морьентес о расизме в футболе: «Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. Это’О пытался уходить с поля, Винисиус был не первым»
311 минут назад
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд
8525 минут назад
Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»
1026 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» забила 4 гола «Барсе», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Валенсию»
16127 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» трижды пробил по воротам «Баварии» – худший результат за все 98 матчей при Алонсо
9 минут назад
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря голу Камара на 98-й – 2:1. У команды Головина 6 побед и ничья в этом сезоне
322 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина обыграл «Монпелье», «Гавр» Кузяева разгромлен «Лиллем»
2122 минуты назад
Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»
240 минут назад
Нойер не вернется в сборную Германии после травмы тер Стегена: «Я ушел по собственному желанию. Марк справится, он хорошо держится»
350 минут назад