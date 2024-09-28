Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»
Артем Дзюба рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино.
– Кем вы видите себя после завершении карьеры?
– Знаете, тут много сторон. С одной, хочется попробовать себя в кино, хочется и в тренерстве. Ну и хочется сфокусироваться на детях.
У меня много друзей в кино, тот же Максим Лагашкин. Хочу сыграть русского витязя с мечом. О моей мечте в мире кино знают, но сейчас я сфокусирован на футболе, – сказал форвард «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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