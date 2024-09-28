Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»

Артем Дзюба рассказал, какую роль хотел бы сыграть в кино.

– Кем вы видите себя после завершении карьеры?

– Знаете, тут много сторон. С одной, хочется попробовать себя в кино, хочется и в тренерстве. Ну и хочется сфокусироваться на детях.

У меня много друзей в кино, тот же Максим Лагашкин. Хочу сыграть русского витязя с мечом. О моей мечте в мире кино знают, но сейчас я сфокусирован на футболе, – сказал форвард «Акрона ».