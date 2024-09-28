Давид Сильва: «Футбол стал роботизированным, у талантов меньше свободы. Тики-таку сегодня сложнее увидеть»
– В эти выходные я посмотрел три матча, один из них – с участием «Валенсией». Я очень люблю этот клуб. У меня там дом, и часть моей семьи живет в Валенсии. Я смотрю футбол как болельщик. Но, конечно, вы замечаете некоторые вещи и говорите о них.
В наши дни футбол почти полностью строится на физике, заметил это в последние годы. Все стало более роботизированным. У талантов меньше свободы, но те, у кого она есть, адаптируются и раскрывают ее.
– Вы из поколения тики-таки, тот футбол ушел?
– Его сложнее увидеть. Но есть команды, которые сохраняют эту философию, хотя и адаптировались к физическим нагрузкам, о которых я говорил. Посмотрите, как играет «Барселона», или «Реал Сосьедад» Иманоля – тренера, который любит владеть мячом, прессинговать...
Хаби Алонсо, Артета, Гвардиола? Есть еще много тех, кто придерживается той философии, которую я усвоил от Луиса Арагонеса, – сказал экс-игрок сборной Испании.
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