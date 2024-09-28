Артета про Гвардиолу: «Уважаю и восхищаюсь им. Если наши отношения должны быть испорчены из-за игры друг против друга, я бы с ним не разговаривал»

Микель Артета охарактеризовал взаимоотношения с Пепом Гвардиолой.

Главный тренер «Арсенала» работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.

«Я люблю его. Уважаю его и восхищаюсь им. Я восхищаюсь его командой и всем, что он делает.

Это спорт. Одно дело – наши профессиональные взаимоотношения, другое – личные.

Если они должны быть испорчены из-за того, что мы играем друг против друга, то я бы больше с ним не разговаривал.

Спорт никогда не помешает моим личным отношениям. Это точно», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .

Артете нравится напряженное соперничество с Пепом и «Ман Сити»: «Это лучше, чем похлопывания по спине со словами: «Молодцы, двигаетесь в правильном направлении»

Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее»