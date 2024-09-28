Артета про Гвардиолу: «Уважаю и восхищаюсь им. Если наши отношения должны быть испорчены из-за игры друг против друга, я бы с ним не разговаривал»
Главный тренер «Арсенала» работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2016 по 2019 год.
«Я люблю его. Уважаю его и восхищаюсь им. Я восхищаюсь его командой и всем, что он делает.
Это спорт. Одно дело – наши профессиональные взаимоотношения, другое – личные.
Если они должны быть испорчены из-за того, что мы играем друг против друга, то я бы больше с ним не разговаривал.
Спорт никогда не помешает моим личным отношениям. Это точно», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Артете нравится напряженное соперничество с Пепом и «Ман Сити»: «Это лучше, чем похлопывания по спине со словами: «Молодцы, двигаетесь в правильном направлении»
Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий