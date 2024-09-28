«Арсенал» не проигрывает 14 матчей – с апреля. У команды Артеты 5 побед и 3 ничьих в этом сезоне
«Арсенал» продлил серию без поражений до 14 матчей.
Команда Микеля Артеты сегодня одержала победу над «Лестером» (4:2) в 6-м туре АПЛ.
В этом сезоне «канониры» выиграли пять матчей и трижды сыграли вничью. Прошлый сезон они закончили шестью победами подряд. Последнее поражение – 17 апреля от «Баварии» в Лиге чемпионов.
1 октября «Арсенал» встретится с «ПСЖ» в ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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