Из-за взрыва на АЗС в Махачкале матч двух «Динамо» в РПЛ начнется с минуты молчания
Матч Мир РПЛ махачкалинского «Динамо» с московским начнется с минуты молчания.
По информации «РБ Спорт», РПЛ дала разрешение на проведение минуты молчания перед игрой 10-го тура в связи с трагедией в Дагестане.
Накануне на одной из АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого погибли на данный момент 13 человек.
Футболисты махачкалинского «Динамо» и московского перед началом матча чемпионата России почтут память погибших минутой молчания.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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