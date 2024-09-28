Из-за взрыва на АЗС в Махачкале матч двух «Динамо» в РПЛ начнется с минуты молчания

Матч Мир РПЛ махачкалинского «Динамо» с московским начнется с минуты молчания.

По информации «РБ Спорт», РПЛ дала разрешение на проведение минуты молчания перед игрой 10-го тура в связи с трагедией в Дагестане.

Накануне на одной из АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого погибли на данный момент 13 человек.

Футболисты махачкалинского «Динамо » и московского перед началом матча чемпионата России почтут память погибших минутой молчания.